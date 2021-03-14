«Может, вы моя судьба»: Анастасия Волочкова представила нового кавалера

Танцовщица Анастасия Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ представила своего нового кавалера. Мужчину зовут Алексей и он, как считает звезда, хорош собой. Балерина, что удивительно, не скрывает внешность Алексея.

«Я работаю уже много лет в сфере коммерции. Два года назад впервые обратил внимание на Настеньку. Тогда, правда, гражданская супруга не разделяла моего порыва. Я смотрел с Настей интервью по телевизору даже в три часа ночи, а она ревновала. Мы в итоге расстались. Мне всегда было интересно понять душу этого человека». Новый кавалер Волочковой

Сама танцовщица только загадочно улыбается. При этом отмечает, что ей нравится внимание мужчин к своей персоне. «Может вы моя судьба. Вы по росту мне подходите. Я всегда говорила, что когда есть страсть в отношениях, то этим надо дорожить», — сказала Анастасия Волочкова.

Напомним, что не так давно Волочкова рассталась со своим бывшим бойфрендом, которого зовут Олег. При этом, по некоторым данным, она все же с ним помирилась.

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