Убили практически на глазах: Юрий Шатунов поделился шокирующей историей

Экс-участника группы «Ласковый май» Михаила Сухомлинова киллеры застрелили у дома Юрия Шатунова. Певец слышал выстрелы, а когда подбежал к окну, то увидел отъезжающий автомобиль. Об этом он рассказал в шоу «Привет, Андрей!».

«Я прекрасно помню тот день. Мишка ночевал у меня, утром мы проснулись, позавтракали, и он ушел. Я услышал два выстрела на улице, увидел в окне автомобиль, который отъезжал от подъезда. Спустился вниз и увидел Мишку в машине с опущенной головой. У него вся шея была в крови, понял, что он уже мертв. Я его взял, положил себе на спину и отнес в квартиру, — рассказал Шатунов.

Юрий предполагает, что убить хотели его. К слову, киллеры так и не были найдены.

Напомним, «Ласковом мае» Сухомлинов был клавишником. Коллектив он покинул в 1991 году, но до последнего дня продолжал общаться с Шатуновым.

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