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Перенесла коронавирус, сломала шейку бедра: что происходит с Ларисой Голубкиной

Звезде советского экрана 9 марта исполнился 81 год.

Перенесла коронавирус, сломала шейку бедра: что происходит с Ларисой Голубкиной
Лариса Голубкина. Фото: Globallookpress.com

Звезда советского экрана Лариса Голубкина уже несколько месяцев не появляется на публике. О ее состоянии рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. За последние несколько месяцев с ней случилось сразу несколько неприятностей. О здоровье подруги очень переживает актриса Людмила Чурсина.

Людмила Чурсина
Людмила Чурсина. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Она перенесла ковид. Потом, по-моему, тазобедренный состав меняла. Все снашивается в организме. Она, насколько я знаю, сейчас уже дома. О своем юбилее не хочу говорить. Я каждое утро просыпаюсь и говорю: «Господи, спасибо еще за один день». Мне самой может скоро придется делать операцию. Будет встреча с врачом по этому поводу».

Людмила Чурсина

Между тем сама Лариса Голубкина о своем состоянии делится с журналистами крайне неохотно. «Спасибо за поздравления с днем рождения. Благодарна всем. Никаких планов на будущее у меня нет. Я подвернула ногу, сижу дома», — заметила актриса.

Напомним, что именно Лариса Голубкина была последней женой актера Андрея Миронова. Он, как известно, ушел из жизни в 1987 году.

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