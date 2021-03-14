Дженнифер Лопес и ее жених прокомментировали сообщения о расставании

В западных СМИ появилась информация о том, что певица и ее возлюбленный Алекс Родригес уже не вместе.

12 марта западные СМИ потрясла новость: певица Дженнифер Лопес и ее жених, бейсболист Алекс Родригес расстаются. Еще совсем недавно пара обсуждала свадьбу, но теперь якобы все кончено. Об этом написали сразу несколько изданий со ссылкой на анонимные источники. К счастью, звездная пара поспешила выступить с заявлением и указать, что эти сообщения являются «неточными».

«Мы работаем над некоторыми вещами», — цитирует 51-летнюю артистку и 45-летнего спортсмена агентство Reuters.

Напомним, данная пара образовалась в 2017 году, и уже через пару лет объявили о своей помолвке. К сожалению, пандемия коронавируса отложила свадьбу звезд. И кроме того, из-за карантина влюбленные не могли часто видеть друг с другом. Возможно, сейчас их роман переживает не лучшие времена, но о расставании певица и бейсболист пока не объявляли.

Добавим, что Дженнифер Лопес трижды была замужем и от третьего супруга родила двоих детей. Алекс Родригес также ранее состоял в браке и имеет двух дочерей.

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