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«Мне отдыхать некогда»: Сергей Безруков признался, что ему еще больше десяти лет платить ипотеку

Актер несколько лет назад купил квартиру в Москве.

«Мне отдыхать некогда»: Сергей Безруков признался, что ему еще больше десяти лет платить ипотеку
Сергей Безруков. Фото: Globallookpress.com

Актер Сергей Безруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что ему предстоит еще больше десяти лет платить ипотеку. Он приобрел просторную квартиру в Москве несколько лет назад.

Сергей Безруков
Сергей Безруков. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я взял в свое время большой кредит. Платить по нему мне еще много лет. Я надеюсь, что доживу. Хочу погасить, конечно, заранее. Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее. Семья надеется, что ты как глава не подведешь. Мне отдыхать некогда. Надеюсь, что работы будет много».

Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, ему даже пришлось сняться в рекламе, чтобы заработать денег на жизнь. «Я был противником рекламы, но жизнь заставила. А куда деваться?» — заметил актер.

Напомним, что кроме московской квартиры у Сергея Безрукова есть загородный дом. На приусадебном участке он с семьей проводит, как правило, летние месяцы.

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