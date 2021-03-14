У онкобольного Сергея Сафронова уже составлено завещание

Фокусник признается, что подготовил его задолго до того, как узнал о страшном диагнозе.

Известный иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание. Недавно выяснилось, что 38-летний фокусник тяжело болен, у него обнаружили онкологию. Однако мужчина уверяет, что он решил юридически закрепить свою волю задолго до страшного диагноза.

Это произошло еще тогда, когда из-за работы у артиста начались постоянные гастроли. Идею Сергею подкинули родители его бывшей жены Марии, дабы он подстраховал семью от непредвиденных несчастий.

Сафронов уверяет, что страшная новость о его заболевании не подкосила его.

«Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса», — цитирует фокусника издание StarHit.

По словам иллюзиониста, он лечится в обычной государственной больнице, а не в частной клинике. У него уже начался курс химиотерапии.

Напомним, у артиста хорошие отношения с первой женой, которая родила ему двоих детей. Вторая супруга тоже подарила Сергею дочь.

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