Дом моды Вячеслава Зайцева затаскали по судам поставщики ресурсов

У известного модельера Вячеслава Зайцева дела с бизнесом идут плохо. Недавно стало известно, что кутюрье не платит зарплату своим сотрудникам. И несколько человек подали на него заявления в суд на внушительные суммы. Так, например, по одному из дел суд постановил взыскать с Дома моды около 400 тысяч рублей, по другому – 375 тысяч.

Кроме того, проблемы у Зайцева и с поставщиками ресурсов. Дом моды, как пишет «Комсомольская правда», не платит за свет и за интернет. И с начала года компания проиграла в судах дела на общую сумму почти 1,2 млн рублей.

Сам модельер сетует на то, что раньше ему помогали друзья, а сейчас заказов совсем не осталось.

— Нужны деньги. А денег нет. В общем, боремся. Я передал руководящие функции сыну. От артистов заказов сегодня не поступает, да и шить некому — мастера все ушли, — заявил Вячеслав Зайцев.

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