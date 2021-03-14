На Вячеслава Зайцева подали в суд бывшие сотрудники из-за долгов по зарплате

Как выяснилось, Дом моды не в состоянии платить и за коммунальные услуги.

Дела у 83-летнего кутюрье Вячеслава Зайцева идут плохо. Из-за болезни Паркинсона, которую ему диагностировали несколько лет назад, он не может полноценно заниматься бизнесом, поэтому денег у него становится все меньше. Как выяснилось, за последнее время некогда одна из самых престижных организаций нашей страны теряет сотрудников и несет колоссальные убытки.

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что в Мещанский суд Москвы обратились несколько сотрудников Зайцева с требованием выплатить им зарплату. Долги копились с 2019 года…

— Часть требований уже удовлетворили, по другим тяжбы еще идут, но уже очевидно, что Дому моды придется рассчитаться на сумму в несколько миллионов рублей. Так, например, по одному из дел суд постановил взыскать с организации около 400 тысяч рублей, по другому – 375, — приводят заявление суда журналисты.

Кроме того, Дом моды не платит и за коммунальные услуги. А в прошлом году московские власти судились с Вячеславом Зайцевом из-за долгов за аренду земельного участка почти на 20 миллионов рублей.

А в декабре 2020 года сам Зайцев попал в «черный список» судебных приставов с долгом по земельному налогу на 49,9 тысяч рублей.

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