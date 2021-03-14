«Великому гению виднее»: Басков ответил Соседову, который раскритиковал его за роскошную жизнь

Как отметил «золотой голос России», это всего лишь личное мнение одного человека.

Певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответил музыкальному критику Сергею Соседову, который ранее критиковал его за роскошную жизнь. Он говорил, что поклонники звезд живут бедно и демонстрировать богатства перед ними неправильно. Это, как он считает, говорит о плохом воспитании знаменитостей.

«Великому гению виднее. Это его личное мнение. Если о нем узнают люди таким образом… Это заслуживает удивление у этого человека». Николай Басков

Также в разговоре с музыкантом Григорием Лепсом Николай Басков ответил продюсеру Виктору Дробышу. Тот также ранее говорил, что Басков ездит на мероприятия с большим количеством охраны. «Он сказал, что я езжу на лимузине. За лимузином едет «Мерседес». Ты когда-нибудь видел, чтобы я так ездил. Я — святой человек», — посмеялся певец.

Ранее Николай Басков говорил, что вынужден работать по десять часов в день. «У меня каждый день случается в жизни какой-нибудь героический поступок», — отмечал популярный музыкант.

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