Благодарный поклонник: художник из Иркутска уже 25 лет рисует портреты Аллы Пугачевой

Художник из Иркутска Валерий Фетисов уже 25 лет рисует портреты Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. О нем рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Свое очередное творение он передал фанатам певицы, которые пришли к ее замку в честь праздника желтых цветов. Как известно, каждый год Примадонна «разрешает весну».

Картина, кстати, с вполне конкретным смыслом. Якобы Алла Пугачева после концерта снимает маску Арлекино и становится сама собой.

«Я рада, что у меня такие поклонники. Они верят, что я никогда не опущусь до низости». Алла Пугачева

Отметим, что к замку Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревню Грязь пожаловали фанаты не только из России. Сюда пришли, чтобы лично выразить свою признательность Примадонне, представители самых разных национальностей. Были, к примеру, ребята из Германии, Австрии. Они отмечают, что для Аллы Борисовны им ничего не жалко. Она у них одна.

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