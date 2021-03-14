Словно взяли часть пуховика: Валерия отметилась в актуальном жакете с дутыми деталями

Певица Валерия появилась за кулисами шоу «Маска» в модном образе с футуристичными элементами. Она примерила необычный жакет оттенка графита с розовыми дутыми элементами.

Просто снимаем его с плаща: каким поясом сейчас модно украшать джинсы и брюки, мнение Хромченко

Аутфит артистки высоко оценила имидж-стилист и дизайнер одежды Елена Дудкина. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro она заметила, что лук получился трендовым и необычным.

«Футуризм мы видим уже не первый сезон как на подиумах, так и на страницах глянцевых изданий. Сцена и съемочный процесс всегда идут на шаг впереди, создавая образы максимально неординарные. В случае Валерии мы видим очень аккуратное внедрение в классический костюм дутых деталей, словно заимствованных из пуховиков. Или напоминающих тему бокса- и боксерских перчаток, в виде карманов. Образ прекрасно подчеркивает творческую личность, утонченность черт и внутренний характер.

Добавим нежного розового — и вполне можно отправиться на детскую вечеринку! Градус леди-босс снижен, настроение добавлено! Детали-дутики сбавляют строгость, и успокаивают блеск бриллиантов в колье. Прекрасная альтернатива дутым шарфам и жилетам, которые скоро можно будет заменить на такие нетипичные акценты», — прокомментировала эксперт.