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«Похожа на Анджелину Джоли»: Нюша решилась на эксперимент с имиджем, сменив цвет волос и укладку

С голливудской звездой артистку сравнивают уже не в первый раз.

«Похожа на Анджелину Джоли»: Нюша решилась на эксперимент с имиджем, сменив цвет волос и укладку
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша появилась на дне рождения Насти Ивлеевой в новом имидже. Она вновь решила покрасить волосы и после ярко-рыжего, а потом светло-русого тона остановилась на темно-каштановом оттенке.

Нюшу сравнили с Анджелиной Джоли.
Нюшу сравнили с Анджелиной Джоли. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Многие поклонники звезды сочли, что в таком цвете ей даже лучше. «Темные волосы тебе идут, Ню», «С темным лучше цветом», «Брюнеткой хорошо», — прокомментировали фолловеры.

Также стайл Анны в очередной раз сопоставили  с образом известной голливудской актрисы. «Похожа на Анджелину Джоли! Красотка», «Джоли дубль два», — прокомментировали фолловеры.

Напомним, ранее звезда появлялась на публике с косой, как у героини знаменитого американского фильма в исполнении экс-жены Бреда Питта Лары Крофт. Фолловеры и тогда сравнивали ее с Джоли, находя сходство не только в прическе, но и в полных губах, а также выразительных глазах.

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