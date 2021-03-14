Просто снимаем его с плаща: каким поясом сейчас модно украшать джинсы и брюки, мнение Хромченко

Этот тренд не ударит по кошельку, но позволит выглядеть современно.

Истинные модницы всегда обращают внимание не только на одежду и обувь, но и на аксессуары, порой они способны нести на себе весь образ и создавать действительно актуальный лук. На «Модном приговоре» Первого канала озвучили несколько трендов, которые будут интересны женщинам, уделяющим внимание деталям.

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К примеру, сейчас модно украшать свою талию не одним ремнем, а сразу несколькими, немного переплетая их. Это выглядит не только современно и интересно, но и создает приятный эффект, делая талию зрительно чуть тоньше.

С джинсами, брюками и динамичными юбками теперь носят ремни из текстиля, которые были актуальны в 90-е годы. А еще лучше – не ремни, а обычные матерчатые пояса, позаимствованные у тренчей, пальто или платьев.

«Текстильный пояс – это то, что носят вновь. Но текстильный пояс весны-лета 2021 пошел еще дальше, и теперь он выглядит так, будто вы сняли его с плаща», — высказалась Эвелина Хромченко.

Она также заметила, что в нынешнем сезоне носят очень длинные и широкие джинсы, а вот бананы – это уже вчерашний день.

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