В кипенно-белом оттенке: Михалкова вслед за Глюкозой выбрала модный укороченный пуховик

Многие российские звезды в этом сезоне решили побаловать себя модными пуховиками-баллонами («дутиками») в их укороченных вариантах. Стилист Руслан Громов отмечал, что тренд на них, скорее всего, будет скоротечным, поскольку вещь не очень практичная в условиях нашей погоды. Но тех, кто передвигается по улице на авто и имеет достаток, вряд ли эти факторы отталкивают.

Ранее в мини-пуховиках засветились певицы Клава Кока и Глюкоза. Обе девушки выбрали яркие куртки: исполнительница хита «Краш» — мерцающего розово-черного оттенка, а жена Александра Чистякова – лазерного лимона.

А вот актриса Юлия Михалкова остановила свой выбор на кипенно-белом пуховике, подчеркнув стройность ног также джинсами скинни. Девушка в таком виде пришла в магазин, чтобы приобрести новый парфюм.

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