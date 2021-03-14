«61 год, как они расписались»: Хмельницкая показала красавицу-маму и статного отца

Алена Хмельницкая обнародовала в личном блоге несколько фотографий своих родителей. В кадре они предстают на черно-белых снимках совсем юными, а также в нынешнее время спустя несколько десятилетий.

«У моих родителей годовщина свадьбы — 61 год, как они расписались! А до этого, начиная с 3- го класса (с 1- го класса хореографического училища), они сидели за одной партой, и их часто выгоняли с уроков за то, что они много болтали. Они не очень -то расстраивались, продолжая разговаривать в коридоре… И по сей день им есть о чем… Люблю вас, Валя Савина и Саша Хмельницкий, и восхищаюсь! Не потому, что «так долго», а потому, что по-настоящему вместе!», — подписала она фото.