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«61 год, как они расписались»: Хмельницкая показала красавицу-маму и статного отца

Актриса поздравила родителей с их праздником любви.

«61 год, как они расписались»: Хмельницкая показала красавицу-маму и статного отца
Алена Хмельницкая. Фото: Global look press

Алена Хмельницкая обнародовала в личном блоге несколько фотографий своих родителей. В кадре они предстают на черно-белых снимках совсем юными, а также в нынешнее время спустя несколько десятилетий.

«У моих родителей годовщина свадьбы — 61 год, как они расписались! А до этого, начиная с 3- го класса (с 1- го класса хореографического училища), они сидели за одной партой, и их часто выгоняли с уроков за то, что они много болтали. Они не очень -то расстраивались, продолжая разговаривать в коридоре… И по сей день им есть о чем… Люблю вас, Валя Савина и Саша Хмельницкий, и восхищаюсь! Не потому, что «так долго», а потому, что по-настоящему вместе!», — подписала она фото.

«Красивая история настоящей любви», «Дорогая Алена! Поздравляю Ваших замечательных родителей с такой прекрасной датой», «Достойно восхищения!», «Обалдеть! Как же здорово, что такое бывает», «Какая мама красивая! Вы очень на нее похожи», «Какие же они красивые!» — откликнулись на пост фолловеры Хмельницкой.

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