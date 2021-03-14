«Вкус еды или стройное отражение?»: Андреева похвасталась точеной фигурой на Мальдивах

Звезда телевидения не забывает про занятия спортом даже во время отпуска на островах.

Фигуре 59-летней Екатерины Андреевой могут позавидовать многие – ведущая обладает редкой стройностью. Однако это не только дар природы, а прямое следствие здорового образа жизни теледивы.

В настоящий момент журналистка отдыхает на Мальдивах, курорте, где обычно люди «ловят дзен» и наслаждаются размеренным «тюленьим» отдыхом. Но не знаменитость. Даже на райских островах она не смогла забыть про правильное питание и регулярные тренировки. Екатерина запечатлелась в местном тренажерном зале, продемонстрировав поклонникам подтянутые формы.

«Что тебе доставляет больше удовольствия — вкус еды или стройное отражение в зеркале? Как много людей зависят от тарелки больше, чем даже от любви. Они готовы наполнять желудок чем угодно, перебирая с порциями и наращивая жир на теле. В ущерб здоровью, гибкости, молодости и красоте. Я выбираю второе в этом сложном выборе… А еда? Ну точно отражение круче, чем она, голубушка», — подписала кадр Андреева.

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