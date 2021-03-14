«Харламова хочет удивить»: Асмус подразнила публику сексуальным фото в боди и грубых сапогах

В июне 2020 года стало известно о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова, пары, которая казалась идеальной с 2013 года. Как и многие другие публичные личности, они не смоги пережить трудного периода пандемии, хотя артисты отрицают, что она повлияла на их решение. По словам звезд, это решение они приняли уже давно.

Во время самоизоляции чета жила в одном доме и трудно было представить, что между ними разлад – девушка рассказывала журналистам, как они с Гариком переносят совместные тяготы этого времени. А мужчина яро защищал свою жену от нападок из-за известных сцен в фильме «Текст».

Сразу после расставания комик съехал из коттеджа на Рублевке, благородно оставив его жене и дочке Насте, а актриса стала активно укреплять имидж секси-дивы, радуя своих почитателей яркими эротичными кадрами в Сети. И, как бы не срывались на нее хейтеры, остановить знаменитую блондинку было уже сложно. Ее это, кажется, не только не волнует, но, напротив, только стимулирует на новые «подвиги».

Один из последних таких постов содержит кадр в одном лишь боди и сапогах. Кристина приняла вызывающую позу с напитком в бутылочке и зазывно написала: «Baby face». Реакция последовала незамедлительная. Кто-то пришел в восторг от знаменитости.

«Какая красивая», «Ух, фотка – огнище!», «Кошка», «Красивая. Я даже забыл, что мне аппендицит вырезали», «Обожая тебя», — прокомментировали фолловеры.

И, как всегда, в Сети можно увидеть множество хейта и саркастических предположений, зачем Асмус делает все это. «Такое ощущение, что Харламова хочет удивить», «Совсем не секси! Не идет! Не ваше это», «Вы раньше были такой интересной. Скромной, кроткой, красивой… А сейчас смотрю на вас — прям в разнос пошли… Вам это ой как не к лицу», «По-моему в подростковом возрасте вам много чего не разрешали. Например, ходить полуголой. И так далее. Вы так по полной отрываетесь сейчас…», «Видно, что свободная женщина», — также написали фолловеры в блоге артистки.

Смотрите также