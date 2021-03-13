Плюшевый мишка дочки Амелии: жена Чумакова показала усыпанную игрушками гостиную в их особняке

Юлия Ковальчук вместе с мужем шоуменом Алексеем Чумаковым поселилась за городом. Примечательно, что супруги живут по соседству с композитором и певцом Игорем Николаевым и его семьей. На свежем снимке в Instagram экс-солистка группы «Блестящие» показала усыпанную игрушками гостиную. Видимо именно здесь любит проводить свое время малышка Амелия. Тут и кукольный домик, и розовый Чебурашка, и плюшевый медвежонок, и конструктор, и Микки Маус, и еще много-много всего.

Не секрет, что свою дочку супруги от широкой публики тщательно скрывают. Юлия уверена, что дети должны расти вдали от прессы и поклонников. Кроме того, певица дала понять, что не собирается перегружать своего ребенка детскими развивающими занятиями. Ковальчук считает, что у малышей должно быть время и на игры. При этом Амелия растет очень любознательной — она поет и танцует.

«По мне, настоящая женщина-мама выглядит примерно так!! Да, с растрепанной прической, потому что десять тысяч дел одновременно в любом случае сделают ее таковой! Да, в удобной пижаме, чтобы в свободную минутку можно было упасть на ковер и покачать пресс и да, без парадного макияжа, как это любят советовать многие «знающие, как сохранить мужчину рядом с собой». Зато счастье в глазах перекрывает все эти пункты», — отметила певица.

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