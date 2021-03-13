«Очень сильно достала»: Солнцев считает, что Бузова сама виновата в расставании с Давой

Шоумен Рустам Солнцев высказал свою точку зрения о причинах разрыва отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна. По словам блогера, телеведущая сама довела бывшего бойфренда.

«Его трудно обвинить в том, что он совсем сумасшедший… Я думаю, она его очень сильно достала, своим вот этим всем распутством ужасным. Очень сильно достала. Потому что он немножко на другое заточен», — заявил Солнцев порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, что недавно Бузова негативно отозвалась о предполагаемой сопернице — танцовщице Дарье Палей. Ольга рассказала своим поклонникам, что партнерша Манукяна на проекте «Танцы со звездами» заблокировала ее в соцсети. Также артистка призналась, что давно была уверена в изменах Давы.

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