«В честь дня рождения»: Регина Тодоренко надела «рожки» для светской вечеринки

Телеведущая Регина Тодоренко показала, в чем она появилась на вечеринке Анастасии Ивлеевой. Знаменитость не постеснялась надеть на себя «оленьи рожки» белоснежного цвета.

На светскую вечеринку в стиле кибер-барокко Тодоренко пришла в белом платье в пол. Она подчеркнула талию необычном поясом. Модный аксессуар имитировал рога оленя. Кстати, на голове у знаменитости именно они и располагались. Такой анималистический ободок Регина сочетала с белоснежными прядями.

После своего последнего перевоплощения в эфире шоу «Маска» телеведущая не захотела расставаться с париком и решила еще чуть-чуть побыть седовласой красавицей.

«Ради Насти, в честь дня рождения этой красотки я облачилась в cyber-barocco style. Если честно, я не ожидала тусовки такого масштаба, будто посетила MetGala, где каждый артист в изысканном образе самовыражается так, как хочет. В этом вся Настя, в ней столько свободы и настоящности», — призналась артистка.

Регина поблагодарила виновницу торжества и похвасталась тем, что ее подарок не поместился в одну коробку:

«С днем рождения, милая! Как думаете, что я подарила Насте?! Подсказка: поместился в четырех больших коробках».

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