Маленький силач: Виторган устроил сыну Платону «мужскую прокачку» в тренажерном зале

Максим Виторган устроил сыну Платону, как говорится, тест-драйв. Уикенды они провели вместе, но не на прогулке в парке или на ярмарке по случаю широкой Масленицы, а в тренажерном зале. Актер похвастался «мужской прокачкой», отправив сынишку на турник. Потом наследник Ксении Собчак разминался на мяче и даже успел покачать пресс. Все под наблюдением строгого отца.

К слову, пока Максим сидел с сыном — Ксения Собчак успела побывать на вечеринке по случаю 30-летия Насти Ивлеевой. Светская львица с помпой отпраздновала день рождения в ресторане «Прага» с мужем Элджеем и именитыми гостями, среди которых были замечены: Анастасия Решетова, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем, Алла Пугачева и Максим Галкин, Николай Басков, Даня Милохин и многие другие.

Примечательно, что телеведущая пока никак не отреагировала на кадры с сыном в спортзале, которые публиковал ее теперь уже бывший муж в своем микроблоге.

«Третий подход!! Где-то тихо всплакнули Полина и Даниил (старшие дети Максима, — Прим. ред.), памятуя пережитое!! Думаю, место встречи и способ мести уже назначены. Осталось только Платону немного подрасти», — отметил актер.

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