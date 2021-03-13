Элегантная леди: Лиза Пескова облачилась в кожаную трендовую юбку с баской

Наследница пресс-секретаря Президента РФ — Лиза Пескова — разместила в личном аккаунте свежее фото в модном образе. Примечательно, что знаменитость вслед за певицей Викторией Дайнеко отдала предпочтение высоким сапогам.

Отметим, что Лиза не только хорошо училась в Парижской школе бизнеса, но и работала консультантом в одном из модных бутиков одежды Франции. Именно поэтому девушка разбирается в фэшн-тенденциях и старается подбирать только актуальные луки.

К весне Пескова обновила гардероб. Знаменитость подобрала себе обувь с высоким голенищем. Ранее такую модель выгуляла поп-исполнительница Виктория Дайнеко.

Лиза продемонстрировала сапоги из замши. Черные ботфорты плотно облегали длинные ножки блондинки. К ним Пескова надела короткую юбку из эко-кожи такого же цвета. Небольшая баска украшала подол изделия из сжатого материала.

Стоит отметить, что Лиза выбрала довольно классический образ. К черному низу она подобрала белый верх. На девушке можно было разглядеть трикотажный джемпер с воротником-стойкой и манжетами на резинке.

Поклонники дочери Дмитрия Пескова оставили положительные комментарии под фото девушки:

«Лизонька, вы — чудо как хороши!», «Спортсменка, комсомолка и наконец просто красавица».

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