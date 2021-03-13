«Между лекциями»: Устинья Малинина успевает заниматься верховой ездой и управлять музыкальной школой

Наследница семьи Малиных — Устинья — опубликовала новый пост в своем профиле. Певица запечатлелась во время урока верховой езды.

По словам начинающего музыкального педагога, она успевает буквально все. Несмотря на то, что Устинья еще сама проходит обучение в престижной консерватории Лондона, она стала давать уроки музыки. Ранее Малинина отметила, что создала свою собственную методику преподавания вокала.

Отметим, помимо вокальных данных, дочь Эммы и Александра Малининых прекрасно владеет верховой ездой. Конный спорт — давнее увлечение Устиньи.

«Верховая езда между лекциями», — подписала девушка снимок с породистым скакуном.

Также Малинина похвасталась тем, что может полностью посвятить себя любимым развлечениям, спорту и собственной школе. Знаменитость успешно сдала зачеты и экзамены в Королевской консерватории и отправилась на каникулы.

«Ну что! Можно меня поздравить, на этот триместр я сдала все экзамены!» — похвасталась Устинья.

Поклонники знаменитости порадовались за талантливую девушку:

«Умничка! Поздравляем! Успехов, радости и счастья тебе, Устиньюшка!», «Какая вы умница! Дальнейших успехов!», «Умница, молодчина, не было сомнений».

Смотрите также: