Проводили зиму: дочка Николаева в молочном пуховике полакомилась сахарной ватой на ярмарке

Игорь Николаев на личной страничке в Instagram поделился свежими кадрами, посетив гуляния широкой Масленицы. На ярмарку с отцом пришла и малышка Вероника. Дочка Юлии Проскуряковой отправилась гулять в теплом молочном пуховике с мехом и шапочке с бельчонком. Наследница композитора полакомилась сахарной ватой и блинами.

Напомним, что дочка Игоря Николаева близко дружит с двойняшками Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По словам Юлии, когда их малышка долго не видится с Лизой и Гарри, то начинает по ним скучать. Иногда они даже снятся ей. Проскурякова вспомнила случай, когда в полудреме Вероника звала двойняшек, чтобы поиграть с ними в салочки.

«Вероника и сахарная вата! Всех с широкой Масленицей», — подписал свежие кадры музыкант.

Смотрите также: