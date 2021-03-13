«Я редко куда-то хожу»: Собчак в платье с воланами и короной в виде лучей солнца позировала с именинницей Ивлеевой

Ксения Собчак расхвалила вечеринку Насти Ивлеевой в ресторане «Прага». Телеведущая осталась под большим впечатлением от мероприятия, уточнив, что крайне редко посещает светские рауты. Все свободное время жена театрального режиссера Константина Богомолова предпочитает проводить с сыном Платоном. Однако по случаю 30-летия возлюбленной Элджея теледива сделала исключение.

Среди звездных гостей Собчак появилась в белом платье с воланами и широким кожаным поясом. Праздничный лук Ксении дополнили ботфорты, а на голове красовалась корона в виде лучей солнца. В похожем аксессуаре позировала и Светлана Бондарчук.

«Ну что, надо сказать я под большим впечатлением от вчерашнего. Я редко куда-то хожу не по работе, потому что все тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия, куда ходят «отрабатывать дружбу», а не тусить. А тут благодаря Настюшке прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых», — отметила Ксения.

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