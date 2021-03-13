Стала известна причина смерти Стахана Рахимова

Близкая родственница Стахана Рахимова заявила, что исполнитель умер от почечной и сердечной недостаточности.

Падчерица знаменитости — Татьяна — отметила, что Рахимов скончался на 42-й день после ухода ее матери — Аллы Иошпе.

«У него просто были больные почки, он был на гемодиализе. Конечно, мамина смерть его подкосила, это стрессовая ситуация. Так как были больные сердце и почки, вот и не выдержал», — призналась Татьяна в интервью 5-tv.ru

Женщина рассказала, что вначале поместила артиста в реанимацию Боткинской больницы, а затем в нефрологию. Оттуда Рахимов уже не вышел.

«У него очень сильно упал гемоглобин, начались всевозможные проблемы с сердцем. Ну и полиорганика — примерно, как мама, от полиорганных заболеваний, так и папа», — подчеркнула Татьяна.

По словам падчерицы исполнителя, похороны Стахана Рахимовы предварительно назначены на 16-17 марта.

Напомним, Рахимов удочерил Татьяну — дочь Аллы Иошпе от первого брака. Общих детей у пары не было. Вместе Алла и Стахан прожили 60 лет.

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