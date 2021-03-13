Нежности на публике: 71-летняя Пугачева в мини-шортах и юбке из шифона предстала в объятиях мужа

Певица вместе с шоуменом Максимом Галкиным пришла на вечеринку в ресторан «Прага».

Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным побывала на вечеринке в честь 30-летия Насти Ивлеевой в ресторане «Прага». Светская львица с помпой отметила свой день рождения. Звездные гости веселились до утра — всю ночь напролет, наслаждаясь изысканными закусками и напитками. Перед объективами фотокамер Примадонна позировала в мини-шортах с юбкой из шифона. Певица прильнула к мужу, дав понять, что ей очень уютно в компании Максима.

Примадонна позировала в объятиях любимого мужа, не скрывая нежных чувств. Алла Борисовна омолодила свой лук элегантной укладкой.

Алла Пугачева пришла на вечеринку к Насте Ивлеевой в мини-шортах и шифоновой юбке. Образ певицы дополнил пышный бант и прямые локоны с челкой. Примечательно, что Примадонна отказалась от привычной укладки с кудрями и начесом.

К слову, возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова пришла в восторг от того, что ей удалось сфотографироваться на память с Даней Милохиным, кумиром молодежи и Примадонной отечественной эстрады.

«Ну и фото, где я между Милохиным и Пугачевой — считаю историческим!» — отметила Собчак.

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