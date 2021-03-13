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«Нереальный кибер-праздник»: Анастасия Решетова появилась в наряде стиля милитари на торжестве Ивлеевой

25-летняя модель подчеркнула талию корсетом.

«Нереальный кибер-праздник»: Анастасия Решетова появилась в наряде стиля милитари на торжестве Ивлеевой
Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

В одной из последних публикаций бывшей избранницы Тимати — Анастасии Решетовой — оказалось фото знаменитости в аутфите для вечера в стиле кибер-барокко.

Бизнесвумен продемонстрировала наряд защитного цвета. Брюки по фигуре из кожи черного оттенка и точно такой же корсет Решетова сочетала с белой блузкой и сапогами. Верх с красивой линией декольте украсили воланы и блеск атласной ткани.

Отметим, что брутальность в образ добавили куртка с мужского плеча и сапоги-ботфорты в стиле милитари.

«Пожалуй, это была вечеринка года. Спасибо Настюшке за нереальный кибер-праздник. Met Gala могут закрываться», — похвасталась уровнем торжества Решетова.

Модель Анастасия Решетова
Анастасия Решетова в корсете поверх белой блузы из атласа пришла на вечеринку. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

Поклонники Анастасии обратили внимание на аксессуары, которые предпочла знаменитость. Серебристый чокер в виде обвивающей шею змеи и кольца в косе восхитили фанатов телеведущей:

«Я тебя даже не узнала! Красотка», «Богиня красоты», «Клубника в шоколаде», «Бомбита», «Эффектно», «Стильный лук, невероятная!», «Ты прекрасна».

Напомним, что на празднике Насти Ивлеевой появилась Алла Пугачева. Она поддержал тренд на ободки, а также продемонстрировала мини-шорты.

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