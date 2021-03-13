«Такого релакса у меня давно не было!»: Андрей Малахов отвез Давида Манукяна в родные Апатиты

Блогер и музыкант Давид Манукян в Instagram разместил фотографию, на которой он запечатлен в обществе телеведущего Андрея Малахова. Вместе они отправились на родину шоумена в город Апатиты в Мурманскую область.

«Поздравляю всех с Масленицей. Спасибо Андрею Малахову за приглашение в родной город Апатиты. Такого релакса у меня давно не было!» Давид Манукян

«Никогда не перестану говорить, что Давид Манукян самый лучший», «Давид, хорошо вам там отдохнуть», «Очень хорошо, что ты решил сменить обстановку. Просто молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад Давид Манукян перенес тяжелое и очень болезненное расставание с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Причем звезда обвинили бывшего бойфренда во всех смертных грехах. Как утверждала Бузова, Манукян не был ей верен. Такое она ему простить просто не могла. Сам музыкант отрицает все, что говорит про него бывшая возлюбленная.

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