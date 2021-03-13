«Я не был готов»: Колин Ферт поделился ощущениями в 60-летний юбилей

Британский актер Колин Ферт заявил, что старость слишком быстро его настигла. По словам исполнителя роли супер-агента в фильме «Kingsman: Секретная служба» он встретил 60-й день рождения с небольшим опасением.

Отметим, что знаменитости по-разному относятся к старости. Кто-то ассоциирует ее с внуками и семейными обедами. А кто-то видит в ней только большое количество морщин и отсутствие главных ролей. Вот и Колин Ферт мечтал остаться в возрасте 59-летнего артиста.

«О, это серьезная цифра! Я не был к ней готов. Я был согласен на любую другую. Например, 59. У меня фотографы стояли под окнами, чтобы сфоткать того, кому исполнилось 60. А я до сих пор, когда кто-то напоминает мне о возрасте, слышу в голове внутренний голос: «Что???» Но в 61, говорят, будет еще хуже. В общем, к сожалению, нет никаких репетиций, чтобы подготовить себя к этому. Когда я был молодым, думал, что старшие принадлежат какой-то особой породе, что они примерно всегда такими и были. И какой сюрприз, когда все это происходит уже с тобой, причем происходит довольно быстро!» — признался актер в интервью Teleprogramma.pro.

Напомним, что Колин Ферт снимался в кинокартинах «Реальная любовь», «Мама Миа!» и «Король говорит!».

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