Травмировала ногу: жена Николая Расторгуева появилась на своем дне рождения на костылях

Наталье несколько дней назад исполнился 51 год.

Жена лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева Наталья появилась на своем дне рождения на костылях. Сын женщины, которой исполнился 51 год, Николай Расторгуев-младший разместил несколько фотографий мамы и отца в Instagram. Оказалось, что несколько дней назад Наталья получила травму на приусадебном участке в поселке на берегу Клязьминского водохранилища.

«Что мы сегодня делали? Отпраздновали день рождения мамы. Отличный семейный вечер в сочетании с прекрасной погодой. Мамуль еще раз с днем рождения».

Николай Расторгуев-младший

«Желаем Наталье быстрее поправиться и бесконечного здоровья», «Пусть каждый новый день радует ее только добрыми новостями», «У мамы отличный костюм. С днем рождения ее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что вторая жена моложе Николая Расторгуева на 13 лет. Их сыну Николаю сейчас 26 лет. Первой супругой лидера группы «Любэ» была Валентина Расторгуева. Они расстались в 1990 году. От первого брака у музыканта есть сын Павел.

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