«Забота о себе»: Настя Каменских рассказала о важной части жизни любой девушки

33-летняя певица опубликовала секреты по уходу за собой.

Украинская артистка Настя Каменских поделилась подробностями личных ритуалов ухода за душой и телом в домашних условиях.

В своем микроблоге исполнительница призвала всех девушек и женщин по-новому взглянуть на себя. Каждая, по словам Каменских, прекрасна и уникальна.

«Выбирать свои желания и потребности, не делать того, что не хочется и не приносит удовольствие, не позволять другим нарушать личные границы и обесценивать тебя. Это значит кайфовать от каждого дня, от времени наедине с собой и от себя самой. От того, что ты — это ты!» — отметила Настя.

В суете рабочих будних женщины не уделяют себе должного времени. Но по выходным, настаивает Каменских, важно полюбоваться собой. Артистка посоветовала принять ванну с пеной при свечах, нанести питательную маску на лицо, потанцевать под любимую музыку и пересмотреть «Красотку» или «Дневник памяти».

«Забота о себе — важная часть жизни каждой девушки», — подчеркнула Каменских.

Напомним, недавно у знаменитости вышел новый сингл «Девочки рулят». Песня была написана к Международному женскому дню.

Смотрите также: