«Показываю родной край»: Малахов запечатлел красавицу-жену в нюдовом пуховике и шапке-ушанке в Апатитах

Не секрет, что шоумен Андрей Малахов родился в Апатитах. Вот и широкую Масленицу ведущий программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» решил отпраздновать на малой родине. В путешествие он отправился не один, а с красавицей-женой. В личном микроблоге шоумен поделился свежим кадром, на котором показал Наталью Шкулеву. Оделись супруги по погоде. Судя по всему, о весеннем тепле в Апатитах приходится только мечтать.

Возлюбленная телеведущего примерила нюдовый пуховик, утепленные штаны на флисе, угги и меховую шапку-ушанку. Сам Малахов отдал предпочтение васильковой дутой куртке и теплым ботинкам. А вот маленького сынишку пара на снимках не показала. Возможно, наследника Андрей и Наталья оставили дома в Москве.

«На Севере жить! Масленица-2021 в этом году в Апатитах! Показываю родной край», — отметил шоумен.

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