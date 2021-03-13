«Главное-то не в бытовухе»: Ирина Алферова рассказала, как много лет уживается с третьим мужем

Актриса Ирина Алферова ответила на вопрос, как при своей занятости ей удается сохранять любовь с третьим мужем актером Сергеем Мартыновым. Они, напомним, живут счастливо вместе с 1995 года.

«Для того, чтобы дома было уютно, делить обязанности не нужно. Все должно быть органично. Кто что успел, тот то и сделал. Главное-то не в бытовухе. А в том, что люди друг другу дышать дают». Ирина Алферова

Как отметила актриса, сегодня она старается все свое свободное время уделить внучке Евдокии или Дуне, как ее называет сама Алферова. Актриса вспомнила, как однажды отыграла в Санкт-Петербурге очень тяжелый спектакль. Позже она поспала два часа в гостинице, а потом поехала искать своей внучке колготки. По словам Ирины Алферовой, дочь актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой, высокая, но худая, как ее рука. На нее очень сложно найти одежду. В итоге она купила девочке целый мешок колготок, сообщает «АиФ».

Напомним, что вторым мужем Ирины Алферовой был актер Александр Абдулов. Он ушел из жизни в 2008 году. В браке с ним она была с 1976 по 1993 год.

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