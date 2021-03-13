Дочь Урганта в кружевных чулках и мини-юбке поучаствовала в пикантной уличной фотосессии

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия в Instagram разместила кадры достаточно откровенной уличной фотосессии. Она прогулялась по Нью-Йорку в пикантном наряде.

На кадрах можно увидеть Эрику в розовом жилете из искусственного меха с изображением Сейлор Мун и в раскрашенной джинсовой мини-юбке. Самой пикантной частью ее гардероба следует признать белые чулки с кружевной резинкой. Обращают на себя внимание и гетры, подчеркивающие стройные ноги девушки.

Дополняют наряд массивные черные ботинки и сумочка с изображением звезд Голливуда актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Напомним, что Эрика — неродная дочь Урганта. Это наследница его жены Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. При этом телеведущий не раз подчеркивал, что считает Эрику родной. Он порой приезжает к ней в США, где она живет с темнокожим бойфрендом. Эрика проживает в Америке с 2018 года и в родную страну возвращаться пока не планирует.

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