Солидарный долг: Шепелев до сих пор не отдал отцу Фриске семь миллионов рублей, несмотря на решение суда

В свое время телеведущий подавал апелляцию, но потерпел поражение.

Адвокат Владимира Фриске Виктор Швец заявил, что отец Жанны Фриске до сих пор не получил от телеведущего Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей, который тот должен ему по закону.

Еще в июле прошлого года Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Дмитрия Шепелева денег в пользу родителей Жанны – Владимира и Ольги Фриске. Телеведущий с таким поворотом дела не согласился. Подал апелляцию, но проиграл дело.

Напомним, что в свое время благотворительная организация «Русфонд» собрала на лечение Жанны Фриске 21 миллион рублей. Деньги не были использованы, так как звезда ушла из жизни. При этом за несколько недель до ее смерти все средства со счетов вывела мать певицы Ольга. Позже Владимир Фриске деньги вернул, но сумма, если следовать букве закона, делится на три части между родителями и сыном Жанны Платоном. А за него отвечает Шепелев.

«По решению суда, треть солидарного долга, то есть семь миллионов рублей, Шепелев, как законный представитель Платона, должны вернуть Владимиру Борисовичу. Вот и все объяснение. Все исключительно по закону». Виктор Швец

Напомним, что Дмитрий Шепелев ранее говорил, что не согласен с решением суда. Он будет его обжаловать в Верховном суде в самое ближайшее время, сообщает «Комсомольская правда».

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