Не пришли на похороны: почему первая жена и старшая дочь не простили Табакова даже после его смерти

Актриса Людмила Крылова и старшая наследница Александра много лет не общались с режиссером.

Первая жена режиссера Олега Табакова актриса Людмила Крылова и его старшая дочь Александра не простили любимого человека даже после его смерти. Они, к примеру, не появились на его похоронах в марте 2018 года, что вызвало немалое удивление у окружающих.

Как известно, в браке с Крыловой Табаков состоял с 1959 по 1994 год. Кроме дочери Саши, у них появился сын Антон. Он старше сестры на шесть лет. Когда до Крыловой дошли слухи об изменах мужа с молоденькой на тот момент актрисой Мариной Зудиной, то терпеть она не стала. Женщина изрекла: «Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство — гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то».

Дочь Табакова также была в шоке от поступка отца. Семья всегда считалась крепкой и образцовой. Александра так и не простила Табакова. Она ушла из театра, завершив карьеру актрисы.

А вот сын Антон, который поначалу также с режиссером общаться перестал, с годами папу простил. «Мама и Саша обижены не потому, что это случилось. Они обижены тем, как это случилось», — рассказывал Антон.

Ранее в программе «Судьба человека» Марина Зудина говорила, что не уводила режиссера из семьи. Это было только его решение. Она же наоборот хотела, чтобы сын Антон помирил родителей, когда в их семье начались разногласия, сообщает «Комсомольская правда».

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