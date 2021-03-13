«Исторический момент»: Собчак запечатлела, как Даня Милохин знакомится с Пугачевой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила грандиозное празднование своего 30-летия в Москве. Популярная блондинка мелочиться не стала – она отдала предпочтение ресторану «Прага», куда пригласила весь свет современного шоу-бизнеса и легенд отечественной эстрады.

Рэпер Моргенштерн, Николай Басков, Элджей, Даня Милохин, Филипп Киркоров, Лолита и даже Алла Пугачева стали желанными гостями на тематической вечеринке в стиле кибер-барокко.

Ксения Собчак тоже была среди приглашенных. Журналистка учла требования дресс-кода на «отлично», представ в металлическом венце на голове, которые назвала шампуром. Светская львица запечатлела момент знакомства кумира молодежи с кумиром их родителей – 18-летнего блогера Дани Милохина с Аллой Пугачевой. 71-летняя Примадонна приветливо пообщалась с юношей и запечатлелась с ним на память.

«Даня Милохин знакомится с Аллой. Исторический момент, можно сказать!», — подписала Собчак кадры.

На видео Милохина окликает Галкин, он предлагает ему сфотографироваться втроем.

Отметим, что TikTok-блогер на сегодняшний день является одним из самых популярных и востребованных артистов. В дуэте с Николаем Басковым они не так давно выпустили совместный фит.

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