Пережил Аллу Иошпе на полтора месяца: умер народный артист России Стахан Рахимов

Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом во «Вконтакте» на своей страничке написал представитель Москонцерта Валерий Корн. Пока неизвестно, что стало причиной смерти звезды. Свою жену певицу Аллу Иошпе он пережил на полтора месяца. Она умерла 30 января этого года.

Напомним, что Стахан Рахимов появился на свет в Узбекистане. В 1960 году судьба свела его с Иошпе. В конце семидесятых годов прошлого века Рахимов с женой хотели уехать жить в Израиль. Иошпе требовалась помощь медиков, но их не выпустили из страны.

Интересно, что в конце января нынешнего года на канале «Россия 1» вышла программа «Судьба человека», посвященная жизни Аллы Иошпе и Стахана Рахимова. Певица, в частности, объясняла, почему так и не родила детей любимому мужу. При этом женщина призналась, что в свое время увела Рахимова у другой. Кстати, сама она до знакомства с народным артистом была в браке с братом известного целителя Алана Чумака.

Буквально на следующий день после выхода программы Алла Иошпе ушла из жизни. Судя по всему, муж очень сильно переживал из-за ее смерти. Он так и не смог оправиться от тяжелой потери, уйдя фактически следом за женой.

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