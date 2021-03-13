С детства обитает во Франции: как живет внебрачная красавица-дочь Леонида Агутина

Полине не так давно исполнилось 25 лет.

Музыкант Леонид Агутин в Instagram тепло поздравил с 25-летием свою внебрачную дочь Полину. Как отметил певец, именно с ее появлением на свет он понял, что стал взрослым.

«Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени. Хорошо, что нить, соединяющая нас, крепка. Я тебя люблю очень. Горжусь тобой невероятно. Твоей добротой, красотой и блестящим умом. Все будет хорошо!» Леонид Агутин

Напомним, что дочь Полину певцу подарила балерина Мария Воробьева. С ней он жил гражданским браком еще до своего брака с Анжеликой Варум. Их знакомство состоялось в Париже в 1994 году. Кстати, к тому времени за плечами Агутина уже был неудачный союз с первой женой Светланой Белых. Счастье Агутина и Воробьевой было недолгим. На горизонте появилась красавица Варум. К чести Агутина о дочери он никогда не забывал. Купил квартиру и когда навещал, то буквально засыпал подарками.

Добавим, что Полина с детства живет во Франции. Работает рекрутером. Знает четыре языка: русский, французский, английский и итальянский. Кстати, девушка знакома со сводной сестрой Лизой – дочерью Агутина и Варум. Они познакомились в 2012 году, когда музыкант возил Лизу в Париж.

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