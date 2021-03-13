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Давали сорок лет, а ей было всего 25: почему Стефания-Марьяна Гурская ушла из «Уральских пельменей»

Юмористка покинула коллектив в 2015 году.

Давали сорок лет, а ей было всего 25: почему Стефания-Марьяна Гурская ушла из «Уральских пельменей»
Стефания-Марьяна Гурская. Фото: Алексей Булатов/КП-Урал

Одной из самых ярких участниц шоу «Уральские пельмени» была в свое время Стефания-Марьяна Гурская. Неожиданно в 2015 году она покинула юмористический коллектив, чего мало кто из поклонников в тот момент ожидал.

Стефания-Марьяна Гурская
Стефания-Марьяна Гурская. Фото: Алексей Булатов/КП-Урал

Девушка появилась в команде в 2013 году вместе с другой красоткой Иланой Юрьевой, которая в шоу, как известно, трудится до сих пор. Гурская ранее играла в институтской команде, поэтому среди КВНщиков была на виду. В номерах ей пришлось играть, как правило, жен юмористов, которые были старше ее на 15-20 лет. Отсюда многие зрители считали, что Стефании-Марьяне под сорок лет. На тот момент ей было всего 25. В конце концов, девушке все надоело, и она ушла из шоу. Причем сказала, что уходит в никуда.

Позже Гурская сыграла в сериале «Гражданский брак». Его показывали на канале ТНТ. Впрочем, эта роль на данный момент единственная в карьере артистки.

Напомним, что сегодня Гурская вместе с мужем Сергеем, который по профессии архитектор, живет в Москве. Она по каким-то причинам ушла из всех социальных сетей, сообщает «Комсомольская правда-Урал».

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