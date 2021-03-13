«Честный проект со всех точек зрения»: Пригожин заявил, что Азиза близко к сердцу восприняла уход из «Маски»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Азиза поступила не совсем правильно и слишком эмоционально, когда стало ясно, кто скрывается под костюмом Пингвина на проекте «Маска» на канале НТВ.

Муж певицы Валерии считал, что под маской Пингвина скрывается Анита Цой. Для многих членов жюри стало шоком, что Пингвином оказалась Азиза. При этом продюсер отметил, что исполнительница близко к сердцу восприняла свой уход. Она позабыла, что шоу носит прежде всего развлекательный характер и об этом не стоит забывать. У Азизы же преобладали эмоции в поведении.

«Конечно, нельзя так уходить. Это же игра, телевидение. Надо было доиграть! Кстати, этот эпизод лишний раз подтвердил, что шоу «Маска» – честный проект со всех точек зрения. Азизу мне жалко… Я сразу понял, что к проекту надо относиться с юмором, как бы тебе не было тяжело». Иосиф Пригожин

Ранее Иосиф Пригожин также покинул шоу «Маска». Он выступал на проекте в костюме Ананаса, сообщает «Собеседник».

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