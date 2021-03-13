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«Честный проект со всех точек зрения»: Пригожин заявил, что Азиза близко к сердцу восприняла уход из «Маски»

Как отметил продюсер, действовать певица должна была по-другому.

«Честный проект со всех точек зрения»: Пригожин заявил, что Азиза близко к сердцу восприняла уход из «Маски»
Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Азиза поступила не совсем правильно и слишком эмоционально, когда стало ясно, кто скрывается под костюмом Пингвина на проекте «Маска» на канале НТВ.

Азиза
Азиза. Фото: Globallookpress.com

Муж певицы Валерии считал, что под маской Пингвина скрывается Анита Цой. Для многих членов жюри стало шоком, что Пингвином оказалась Азиза. При этом продюсер отметил, что исполнительница близко к сердцу восприняла свой уход. Она позабыла, что шоу носит прежде всего развлекательный характер и об этом не стоит забывать. У Азизы же преобладали эмоции в поведении.

«Конечно, нельзя так уходить. Это же игра, телевидение. Надо было доиграть! Кстати, этот эпизод лишний раз подтвердил, что шоу «Маска» – честный проект со всех точек зрения. Азизу мне жалко… Я сразу понял, что к проекту надо относиться с юмором, как бы тебе не было тяжело».

Иосиф Пригожин

Ранее Иосиф Пригожин также покинул шоу «Маска». Он выступал на проекте в костюме Ананаса, сообщает «Собеседник».

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