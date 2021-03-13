Этой дружбе уже более тридцати лет: Певцов показал редкое фото Серебрякова с женой

Актеры сыграли в культовом сериале «Бандитский Петербург» много лет назад.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram разместил редкое фото, на котором можно увидеть его закадычного друга Алексея Серебрякова с женой. Его товарищ специально прилетел из Канады, где проживает в последние годы, на благотворительный аукцион в помощь больным детям.

«Давно не виделись. Вот и встретились». Дмитрий Певцов

Отметим, что Алексей Серебряков давно занимается благотворительностью. Несколько лет назад он со своими друзьями актерами Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым основали фонд помощи детям-сиротам.

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Ранее Дмитрий Певцов не раз говорил, что гордится дружбой с Алексеем Серебряковым. Актер хоть и перебрался в 2012 году в Канаду родную страну не забывает. При этом Серебрякова не раз подвергали критике. Многие недовольны, что он нелестно порой отзывается о России, но на заработки стабильно приезжает именно на родину.

Заметим, что у Серебрякова с женой трое детей. Степан и Данила – приемные, а старшая дочь Даша появилась на свет от первого брака супруги.

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