Как и положено Примадонне: Пугачева приехала к Ивлеевой в ресторан на шикарном Rolls-Royce

Много лет назад в 1979 году певица сама отмечала свое тридцатилетие в этом заведении.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева приехала на тридцатилетие к телеведущей Насти Ивлеевой со своим мужем юмористом Максимом Галкиным на шикарном Rolls-Royce. Это личная машина из автопарка звезд, на которой они порой выезжают на праздничные мероприятия. В частности, на этой машине возят в школу Лизу и Гарри Галкиных.

Праздник прошел в знаковом для Примадонны месте – ресторане «Прага» в Москве. Именно здесь в далеком 1979 году Алла Пугачева отмечала свое тридцатилетие. Ивлеева на своем празднике похвасталась Примадонне необычным маникюром из накладных ногтей двухсантиметровой длины. Алла Борисовна с улыбкой его оценила.

Все присутствующие отметили, что Примадонна с радостью находилась среди молодых людей, артистов и блогеров. Звезда охотно со всеми фотографировалась и общалась, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Максим Галкин давно дружит с Настей Ивлеевой. В отличных отношениях с женой рэпера Элджея и Примадонна. Она высоко ценит талант девушки.

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