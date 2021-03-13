«Любовь моя! Тут еще всякие мелочи приготовил»: Киркоров презентовал Гусевой «наряд невесты»

Поп-король уже не первый год появляется на мероприятиях с длинноногой красоткой.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров на закрытой вечеринке поздравил свою возлюбленную диджея Катю Гусеву с днем рождения. Как известно, он уже не первый год появляется на мероприятиях с длинноногой красавицей, к которой питает особые чувства.

На празднике он презентовал для именинницы наряды из эксклюзивной коллекции Simone Roсha x HM. Розовую сумку-шоппер и кружевную накидку. В нем девушка выглядела словно невеста.

«Любовь моя! Тут еще всякие мелочи приготовил», — заявил поп-король и передал для девушки сумку с подарками.

Сама Катя Гусева буквально сияла от счастья на своем дне рождения. Она заметила, что Киркоров для нее идеальный мужчина. Его она считает самым модным и умным в нашей стране.

Напомним, что многие давно подозревают, что у Гусевой и Киркорова бурный роман. Впрочем, сам поп-король на этот счет все время только отшучивается, сообщает «Комсомольская правда».

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