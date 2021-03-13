Старая обида не забыта: Лещенко на «Камеди Клаб» вспомнил, как Бузова исковеркала его фамилию

Артист Лев Лещенко в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ вспомнил, как певица и телеведущая Ольга Бузова однажды перед большой аудиторией исковеркала его фамилию.

«Сейчас много хороших исполнителей: Клава Кока, Моргенштерн. Я был на «Музыкалити» у Галкина. Мы слушали первую песню Моргенштерна. Все, что можно было — я там сказал. На самом деле он симпатичный парень и делает свое дело, как я считаю, профессионально». Лев Лещенко

Как отметил Лев Лещенко, в России сегодня очень много ярких исполнителей. «Таких, например, как Полина Гагарина. Она хоть не путает мою фамилию, как Бузова. Она как-то сказала: «Я имею большую честь выступать рядом с известным и популярным певцом Львом Левченко».

Случай, который упомянул Лещенко, случился в 2019 году на церемонии вручения премии Music Box. На сцене Бузова появилась следом за Лещенко. «У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала она, рассмешив публику.

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