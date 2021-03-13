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«Ничем не купишь человека»: Воля тонко подшутил над Шнуровым

Шоумен высмеял популярного музыканта из группы «Ленинград» в эфире «Камеди Клаб».

«Ничем не купишь человека»: Воля тонко подшутил над Шнуровым
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ высмеял музыканта Сергея Шнурова. В гости в студию пожаловала популярная группа Little Big из Санкт-Петербурга.

Павел Воля
Павел Воля. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Little Big заключили контракт с одним из ведущих букинг-агентств, которое работает с Адель, Бьерк и другими западными звездами. Круто», — сообщил присутствующим второй ведущий шоу Гарик Харламов.

«Продались Западу. Вы же питерские. Не надо было продаваться Западу. В Питере есть какой хороший пример – Сергей Шнуров. Не продажный человек совершенно. Может стишки писать оппозиционные… Ничем не купишь человека, красавец».

Павел Воля

Напомним, что Сергей Шнуров известен своими стихами «на злобу дня».

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Гарик ХарламовГруппа Little BigПавел ВоляСергей ШнуровШоу "Камеди клаб"