«Ничем не купишь человека»: Воля тонко подшутил над Шнуровым

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ высмеял музыканта Сергея Шнурова. В гости в студию пожаловала популярная группа Little Big из Санкт-Петербурга.
«Little Big заключили контракт с одним из ведущих букинг-агентств, которое работает с Адель, Бьерк и другими западными звездами. Круто», — сообщил присутствующим второй ведущий шоу Гарик Харламов.
«Продались Западу. Вы же питерские. Не надо было продаваться Западу. В Питере есть какой хороший пример – Сергей Шнуров. Не продажный человек совершенно. Может стишки писать оппозиционные… Ничем не купишь человека, красавец».
Напомним, что Сергей Шнуров известен своими стихами «на злобу дня».