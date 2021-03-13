По профессии инженер-связист: Харламов на «Камеди Клаб» представил будущего парня Бузовой

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ представил будущего парня певицы и телеведущей Ольги Бузовой. На программу пожаловала популярная музыкальная белорусская команда «Intelligency». Ребята рассказали о себе. Оказывается, раньше у них были ничем не примечательные профессии – лифтер, айтишник, инженер-связист.

«Вы лифтер, безработный и айтишник. Кто лифтер?» — спросил ведущий шоу Павел Воля.

«Это я. Всем привет ребята. Лифтеры могут все», — ответил один из музыкантов.

«Вот поэтому, когда ты застреваешь в лифте, то ждешь его двести лет. Я застревал в лифте. Один раз в детстве с мужчиной. Я не испугался. Но он поставил меня к стенке и сказал: «Ты стой здесь, я буду дышать воздухом».

«Кто из вас будущий парень Бузовой?» — неожиданно выпалил Гарик Харламов, намекая, что певцам нужен хайп, чтобы прославиться.

Ребята из коллектива дружно показали на самого смазливого участника группы с длинными волосами. Молодого человека зовут Михаил. По профессии он инженер-связист.

Ольга Бузова несколько месяцев назад рассталась с блогером Давидом Манукяном. Сейчас телеведущая одинока, но крест на личной жизни ставить не собирается.

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