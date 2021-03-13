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В тренде: 71-летняя Пугачева появилась на вечеринке в объемном ободке на голове

Примадонна посетила день рождения телеведущей Анастасии Ивлеевой.

В тренде: 71-летняя Пугачева появилась на вечеринке в объемном ободке на голове
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Каждое появление на публике Аллы Пугачевой не остается незамеченным. 71-летняя звезда давно завершила карьеру, а с наступлением пандемии коронавируса и вовсе перестала выходить в свет.

Но этой весной Примадонна стала делать исключения, сначала оказавшись в числе гостей на празднике у Вячеслава Зайцева, а затем и вовсе появилась там, где никто, кажется, не ожидал – на тусовке у блогера Насти Ивлеевой.

Для выхода в свет Пугачева поддержала дресс-код вечеринки, установленный виновницей торжества – богемный шик. Примадонна облачилась в элегантный черный комплект, состоящий из мини-шорт и полупрозрачного платья в пол.

 

В качестве аксессуаров жена Максима Галкина выбрала золотистую сумочку на плечо, ремень и ободок. На голове Примадонны красовался пышный, похожий одновременно и на бант и на шляпку, ободок, который Эвелина Хромченко на днях назвала настоящим мастхевом сезона и посоветовала «покупать немедленно».

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