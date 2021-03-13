«Это называется «лободизм»: Баста на детском «Голосе» объяснил поведение и тактику Лободы

Новый сезон детского вокального шоу «Голос» на Первом канале продолжается. В самом разгаре этап «слепых» прослушиваний. За внимание звездных наставников борются одни из самых талантливых юных исполнителей из разных уголков страны и зарубежья.

Но и наставникам приходится непросто. Особенно когда речь идет о выдающихся участниках. Довольно часто музыканты начинают перетягивать одеяло на себя в надежде, что ребенок выберет именно его.

Крид, Лобода и Баста, которые в этом сезоне заняли заветные кресла, на этот раз довольно громко стали выяснять отношения. Невольной виновницей этого стала юная девушка Василиса Суюнова, выступление которой понравилось всем без исключения судьям.

Почти одновременно к ней повернулись оба рэпера. А вот Лобода до самого финала держала интригу и на последней ноте сделала свой выбор. Почувствовав, что девушка не знает, к кому именно пойти из наставников, те начали борьбу. Лобода, например, пустила свою харизму и женские чары в ход, присев в Басте на край кресла. Что явно не понравилось рэперу.

«Это называется «лободизм», его уже изучают. Стратегия такая: сначала она говорит: «Ко мне иди», а когда понимает, что еще ничего не определено, говорит: «Мне ничего не надо, останусь одна-одинокая», — объяснил поведение своей коллеги Баста.

В итоге юная вокалистка выбрала наставником Басту. После чего наставники долго приходили в себя. «Я же не на взрослом «Голосе», я не могу быть «ух», — успокаивала себя Лобода.

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